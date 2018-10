Les Diables ont des soucis sur les flancs. Longtemps, les postes de latéral droit et gauche ont été le casse-tête des sélectionneurs.

Thomas Meunier a solutionné le problème à droite et Roberto Martinez est arrivé, permettant de mettre un ailier droitier sur le flanc gauche.

Le souci à venir se situe ailleurs : il y a un cruel manque de défenseurs centraux gauchers.

Combien de temps tiendront les joueurs actuels ?

Actuellement, on peut compter sur Thomas Vermaelen et Jan Vertonghen. Deux gauchers qui ont rendu de fiers services à l’équipe nationale mais qui ne sont plus des jeunots.

(...)