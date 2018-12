Big Rom n’a plus inscrit le moindre but à domicile depuis… le 31 mars dernier.

252 jours. Les supporters de Manchester United n’ont plus vu un seul but de Romelu Lukaku dans les filets d’Old Trafford depuis plus de 8 mois. Une véritable éternité pour celui qui avait planté 27 buts la saison dernière, dont 15 à domicile.

Pendant cette période de disette, beaucoup de choses se sont passées sur la planète football. Le Real Madrid a connu trois entraîneurs différents, Manchester City a inscrit 88 buts, Kylian Mbappe a soulevé cinq trophées. Autant d’exemples qui illustrent bien l’ampleur de l’attente du public de Manchester United envers le Diable rouge.

(...)