Marc Wilmots est tout sauf surpris par le niveau de Witsel, qui arrive à maturité selon lui.

"Je vais essayer de le voir. Mais j’ai déjà vu assez de matchs, je ne peux pas les voir tous." À l’autre bout de la ligne, Marc Wilmots ponctue sa réponse d’un rire. L’ancien sélectionneur des Diables ne sait pas encore s’il regardera ce samedi le fameux Revierderby entre Schalke 04 et Dortmund (15 h 30 sur Eleven Sports 1).

Son attachement pour les Königsblauen lui a parfois valu certains sarcasmes parmi les suiveurs des Diables ou même à l’intérieur du groupe. Et l’Hesbignon donne parfois du "on" au moment d’évoquer son ancien club. Qui va se retrouver confronté à un Borussia rayonnant. Comme l’est Axel Witsel depuis son arrivée. "J’espère qu’Axel va faire un grand match. Mais je ne vais pas dire que j’espère que Dortmund gagne, attention" , sourit-il. "Je verrai bien Axel qui met deux buts et qui est battu 3-2. En étant honnête, je vois très peu de chances de victoire de Schalke si Dortmund est à son meilleur niveau."

(..