Un fameux point d'interrogation s'étalait aux côtés de son nom en attendant la dernière liste de l'année dessinée par Martinez.

Finalement, Romelu Lukaku fait bien partie du squad des 25 Diables retenus en vue d'affronter l'Islande (le 15 novembre à Bruxelles) et la Suisse (le 18 novembre à Lucerne) dans le cadre de la Ligue des Nations. Et même si le meilleur buteur belge de l'histoire s'est révélé absent lors des deux derniers matchs de Manchester United (contre Bournemouth, samedi, et la Juventus, mercredi), il peut compter sur le soutien indéfectible du coach catalan qui a fait de lui un élément inamovible à la pointe de l'attaque nationale.

