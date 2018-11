Ces dernières semaines, les ballons se font de plus en rares, les bons inexistants ou presque. Samedi, Lukaku en a touché très exactement 20. Une misère. Personne sur le terrain n’en a touché si peu. À titre de comparaison, Mata, deuxième Mancunien le moins alerté, en a négocié 45. Même De Gea (28) en a plus touché. Et sur ce maigre total, Lukaku en a perdu 9, ne réussissant que 8 de ses 13 passes pour manquer ses trois centres tentés…

(...)