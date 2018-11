Les Diables rouges ont pris une claque en Suisse ce dimanche soir (5-2) et disent adieu au Final Four de la Nations League.

Découvrez toutes les notes des joueurs après cette prestation décevante.

T. Hazard: 6

Tout avait si bien commencé pour lui avec son but après 1 minutes et 7 secondes. Surtout son second but était celui d’un joueur en forme. C’était déjà son 12e but de la saison, toutes compétitions confondues.

