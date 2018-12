Les Hazard brothers font déjà partie des meilleures fratries de l’histoire du football.

Dix buts et neuf assists pour Eden, douze buts et sept passes pour Thorgan. Cette saison 2018-2019 est tout bonnement exceptionnelle pour les frères Hazard (ajoutons encore les deux buts de Kylian avec Zulte-Waregem). Match après match, ils affolent les lignes de stats de Chelsea et Mönchengladbach. Eden a même été décisif (un but ou un assist au moins) lors de ses cinq dernières sorties.

L’efficacité des deux frères est telle qu’une place de choix dans les livres d’histoire du ballon rond leur est déjà promise. Ensemble, les deux fistons de Thierry Hazard ont déjà inscrit un total de 245 réalisations en 902 rencontres cumulées. Soit un ratio de 0,27 but par match.

Ces statistiques les classent déjà parmi les meilleures fratries de tous les temps Des duos de frères célèbres, il y en a pourtant eu énormément. D’abord des profils plus défensifs comme les Koeman (Ronald et Erwin), les Cannavaro (Fabio et Paolo), les Toure (Yaya et Kolo), les De Boer (Frank et Ronald), les Baresi (Giueseppe et Franco) ou encore les Neville (Gary et Phil).

Puis des fratries qui avaient le sens du but dans les gènes : les Inzaghi (Filippo et Simone), Rai et Socrates, les frères Charlton (Bobby et Jack) ou bien les Laudrup (Michael et Brian), pour ne citer qu’eux. Et c’est à cette catégorie qu’Eden et Thorgan se rattachent.

(...)