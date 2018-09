Tout s’est parfaitement imbriqué. Alors que nous tentons de fixer un rendez-vous avec Leandro Trossard (23 ans) depuis près d’un mois, le planning de Genk s’est ouvert après un triplé du Limbourgeois. Une frappe croisée au premier poteau et deux ballons enroulés en pleine lucarne.

Des buts dignes d’Eden Hazard, auquel on le compare de plus en plus au nord du pays. Hasard du calendrier, le capitaine des Diables a, la veille de notre interview, fait un numéro de classe mondiale pour aller trouer les filets de Liverpool après un enchaînement de dribbles.

Alors ce but d’Eden ?

"Superbe. Fantastique. Que puis-je ajouter ? (rires) Il est dans une forme incroyable. Quel but ! J’adore."

Les spécialistes disent qu’il y a du Eden Hazard en vous. Vous êtes d’accord ?

"C’est vrai qu’on se ressemble un peu mais (...)