Le Japon n'a toujours pas digéré la fin de match contre la Belgique en huitième de finale de la Coupe du Monde. La télévision nationale fait un documentaire de deux heures pour décrire les 14 secondes fatales. Son budget: 500.000 euros. Deux équipes télévisées accompagnent les Belges en Écosse pour une partie des enregistrements.

Rappel des faits, qui datent des huitièmes de finale du 2 juillet. Après avoir mené 0-2 contre la Belgique, le Japon se fait rattraper au score. À 2-2, Honda s'apprête à donner un corner dans les arrêts de jeu. On joue depuis 93 minutes et 29 secondes. Courtois cueille le ballon, lance De Bruyne, qui traverse le terrain, sert Meunier, qui trouve Lukaku. Romelu laisse le ballon pour Chadli, qui trompe Kawashima. Après 93 minutes et 43 secondes, la Belgique explose, le Japon s'écroule.



(...)