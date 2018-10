À la suite des nouvelles rumeurs d’un possible départ de Thierry Henry, les Diables étaient bien conscients que le sujet allait davantage occuper l’espace médiatique que la prochaine réception de la Suisse, ce vendredi. "Il y a beaucoup de rumeurs dans le monde du football et si l’on devait chaque fois s’en préoccuper, on ne s’en sortirait plus", explique Toby Alderweireld.

