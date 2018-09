Diables Rouges100% Web La nouvelle arme de Martinez pour rendre les Diables encore plus forts Nicolas Christiaens

Contre l'Islande, un aspect du jeu des Diables a changé. Il n'est pas flagrant au premier coup d'œil, mais il a été confirmé par Thomas Meunier à l'interview d'après-match.



L'analyse du joueur du PSG est toujours intéressante à écouter, après un match des Diables. "On a réussi à maintenir un bloc assez haut, comparé à l'Ecosse, où on avait parfois tendance à chuter un peu trop vite. On se donnait cinq secondes pour récupérer le ballon, avec une pression intense sur l'adversaire", déclarait-il au micro de RTL.



