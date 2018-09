Les héros du Mondial sont de retour. Immanquablement, retrouver les Diables nous plonge dans une certaine nostalgie. Celle de leur formidable parcours en Russie et des émotions fortes qu’il a suscitées. Cela ravive, aussi, le regret de cette demi-finale amère contre la France.

Ce regret ne nous quittera sans doute jamais. Les Diables non plus. La preuve : aucun des joueurs présents en Russie n’a pris sa retraite internationale, alors que certains comme Kompany et Fellaini l’avaient sérieusement envisagée.