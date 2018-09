Alors que la France a joué l’Allemagne et les Pays-Bas, que l’Angleterre a reçu l’Espagne, la Belgique entame sa Ligue des Nations dans le stade Laugardalsvöllur de Reykjavik. Non, ce match en Islande n’a rien de très sexy. Mais il est d’autant plus dangereux. En voici les pièges.

Le 6-0 en Suisse

(...)