Que ce soit d’abord dans une défense centrale à deux éléments ou désormais à trois, le Diable s’est imposé comme un leader alors que les supporters lyonnais attendaient un plus grand nom. Et ce but dans le derby vient encore épaissir son crédit aux yeux du public avec qui il a longtemps communié alors qu’il n’avait pas forcément réalisé son meilleur match de la saison.

(...)