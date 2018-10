Lié par un contrat d’exclusivité avec un quotidien néerlandophone, Jan Mulder (73 ans) ne s’était plus exprimé pendant plusieurs années dans des journaux francophones. À l’occasion de Belgique - Pays-Bas, il a refait une partie de son retard.

"Parce que je suis un grand amateur de la Belgique… AVEC la Wallonie ! Vraiment, je ne comprends pas les flamingants !", nous lance-t-il au début de notre longue interview dans son luxueux hôtel bruxellois, en plein centre de Bruxelles.

D’où vient votre amour de la Wallonie, Jan ?

"Dinant, Charleroi, les Ardennes, Liège : magnifiques ! J’aimais l’accent liégeois. Et Le Standard… Il a toujours été le grand ennemi d’Anderlecht, mais j’adorais jouer dans ce stade, devant son public… horrible. Ça, c’était du football (Il a joué à Anderlecht de 1965 à 1972) ! Et ses défenseurs. Jeck, Beurlet... Et surtout Louis Pilot. Il vit encore ? (Il est décédé en 2016) C’était un homme séduisant en dehors du terrain. Mais sur celui-ci… il jouait pour te blesser. Et à cette époque, les cartes jaunes et rouges n’existaient pas encore."

(...)