Diables Rouges Hazard vs Lukaku, diabolique duel à Stamford Bridge

Pour EXTRA SPOORT, Rio Mavuba et Olivier Deschacht, leurs mentors à Lille et à Anderlecht, évoquent la belle évolution de leurs anciens équipiers, avant le choc de la 9e journée de Premier League…



Le choc Chelsea – Manchester United ouvre la 9e journée de Premier League. Un sommet, aussi, entre deux des meilleurs buteurs du championnat d’Angleterre. Et ils sont belges : Eden Hazard (7 goals) accueille Romelu Lukaku (4 roses). Si les deux fers de lance de notre équipe nationale font trembler les filets, leurs équipes connaissent un début de saison contrasté : les Blues de Sarri, invaincus (20 points sur 24), disputent à City et Liverpool le leadership ; les Red Devils de Mourinho (13/24) balbutient leur football…



