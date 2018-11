Loge n°14 du Borussia-Park. C’est dans cette magnifique enceinte que Thorgan Hazard invite pour revenir sur un début de saison pour le moins fructueux avec Mönchengladbach : huit buts, quatre passes décisives et une troisième place en championnat. En quelques mois, il est même devenu le Diable Rouge le plus en vue et il peut se targuer de présenter de meilleures statistiques que son grand frère, Eden. Pas de quoi lui faire perdre la tête dans son discours, mais plutôt l’occasion, pour lui, de mettre en avant son travail mais aussi l’aide de ses équipiers.

Thorgan, comment expliquez-vous vos très belles statistiques personnelles ?

"J’ai la chance de jouer tous les matches et l’équipe tourne bien. L’entraîneur a également changé de système de jeu avec un 4-3-3 qui me permet d’être davantage entre le milieu de terrain et l’attaque, alors que je devais davantage défendre dans le 4-4-2 de la saison dernière. Nous nous procurons plus d’occasions et je suis un petit peu plus chanceux."

Ce n’est quand même pas que de la chance ?

(...)