Pour la DH, Steven Defour fait le point sur sa situation en club, sa décision de prendre sa retraite internationale et son état Physique.

Fin mai, La DH avait annoncé que Steven Defour prenait se retraite internationale. Le jour même, le Malinois avait confirmé notre info via une vidéo. "Je ne regrette toujours pas ma décision", dit Defour (30 ans). "C’était une décision rationnelle. Je voulais me concentrer sur ma carrière en club pour prolonger ma carrière. Bien sûr que j’ai regardé les matches des Diables rouges. Et j’ai savouré leur succès, sans jalousie. Ce qui m’a fait mal au coeur, c’est d’avoir dû déclarer forfait à cause de ma blessure. Une deuxième Coupe du monde m’aurait permis de quitter l’équipe nationale par la grande porte. D’autant plus que j’avais une très bonne chance de faire partie des 23."

(...)