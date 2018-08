Bienvenue sur Les Sports +, le nouveau site 100% sports de la DH. Vous pourrez y consulter l'intégralité de nos articles sports et le meilleur de l'expertise DH. Le mode d'emploi? C'est ici.

L’heure de la rentrée a sonné pour les Diables. Ce vendredi, à la mi-journée, Roberto Martinez dévoilera son premier groupe de la saison pour le match amical en Écosse le 7 septembre puis la première journée de la Ligue des Nations le 11 en Islande.

Quand l’attention et le suspense sont davantage concentrés sur la mystérieuse quête des adjoints après les départs de Graeme Jones et Thierry Henry, les 23 joueurs présents en Russie, moins Kevin De Bruyne et Adnan Januzaj blessés, seront présents. Le point, secteur de jeu par secteur de jeu.

(...)