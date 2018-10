Diables Rouges Dennis Praet, sélectionné par Martinez: "En quatre ans, je suis devenu un homme" Yves Taildeman

Dennis Praet a enfin été sélectionné par Martinez. En quoi a-t-il changé du gamin d’Anderlecht ?



4. Il est devenu une bête physique



Praet était déjà assez musclé en quittant Anderlecht, mais il est encore plus devenu une bête. (...)



Le Diable rouge n'exclut pas non plus un transfert en Angleterre. (...)