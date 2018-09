Thibaut Courtois a effectué ses grands débuts sous les couleurs du Real Madrid lors de la victoire sur Leganes (4-1). Nous avons pu lui poser quelques questions après la rencontre.



Un peu plus de trois semaines après sa signature et après trois rencontres sur le banc, Thibaut Courtois a joué son premier match avec le Real Madrid. Une victoire tranquille 4-1 contre Leganes qui lui donne le sourire, malgré ce penalty encaissé.



Thibaut, racontez-nous vos sentiments suite à vos débuts avec le Real Madrid?

"Cela a été très spécial forcément. Dès le début, tu dois répondre présent parce cela faisait un mois et demi que je n'avais pas joué et que c'était directement un match de Liga, ce n'est pas un simple match de préparation pour apprendre à connaître tes coéquipiers. L'entraînement c'est une chose, mais la compétition c'est différent. Je me suis senti très bien tout de suite. Je n'ai pas eu beaucoup de boulot mais je pense que ce que j'ai eu à faire, je l'ai bien fait. Après le penalty, c'est dommage, mais c'est la vie."



C'est un rêve qui se réalise pour vous?

"Oui, je suis très content de pouvoir jouer ici au Real Madrid. C'est le meilleur club du monde. J'ai longtemps joué de l'autre côté (à l'Atlético), mais évoluer ici au Real Madrid, devant les supporters au Bernabeu, c'est quelque chose de très spécial pour moi et je suis très heureux d'y avoir débuté et surtout d'avoir gagné."



Il y a une très forte concurrence à votre poste. Votre objectif, c'est de vous imposer comme le titulaire tout de suite?

"On est deux même trois très bons gardiens. On donne le meilleur de nous-mêmes à chaque entraînement et on fait tout pour que l'entraîneur ait des choix difficiles à effectuer. Mais après c'est lui qui décide qui joue, c'est lui le boss. C'est logique que dans un club comme le Real Madrid, il y ait cette concurrence. Et je crois que pour l'équipe c'est mieux qu'il y ait cette concurrence entre grands gardiens".



On imagine que vous n'avez pas envie de rester sur le banc toute la saison...

"Non bien sûr que non. Je fais le maximum pour jouer mais après c'est l'entraîneur qui décide."