La réussite du gardien belge de Wolfsbourg, qui défie le Bayern ce samedi, mériterait d’être mise plus en lumière.



Défier le Bayern Munich apparaît pour un gardien comme l’assurance d’être sollicité. Très sollicité même. Sauf qu’avec ce Bayern-là, incapable de se créer une occasion contre Mönchenglabach avant la trêve internationale alors qu’il était pourtant mené de deux buts et qu’il évoluait chez lui, rien ne fonctionne vraiment. Yann Sommer, le portier du Borussia, peut en témoigner. Koen Casteels, qui reçoit les Bavarois ce samedi, vivra-t-il le même type de match que le Suisse ? Possible.



(...)