Diables Rouges Boyata le maudit est devenu imbattable Nicolas Christiaens

Cinquième roue du carrosse d'une défense à trois, le joueur du Celtic profite des blessures à répétition pour se faire une place et construire une très belle statistique qu'il devra confirmer ce mardi soir, contre les Pays-Bas.



L'histoire d'amour entre les Diables rouges et Dedryck Boyata aura mis du temps à prendre forme. Elle a commencé par un rencard complètement foireux, un soir d'octobre 2010. A 19 ans à peine, le garçon est invité par Georges Leekens à faire ses preuves… au poste de back droit. Il remplace Alderweireld à la mi-temps d'un match qui voit la défense endiablée prendre l'eau face à l'Autriche, alors qu'il faut gagner pour rester dans la course à l'Euro 2012.



(...)