Diables Rouges Attention les Diables: sans Vertonghen, vos statistiques sont dignes d'un petit poucet Nicolas Christiaens

Loin d'être le joueur le plus sexy du noyau des Diables, Vertonghen n'en est pas moins indispensable.



Il n'est pas vraiment le plus populaire de la bande. Après Lukaku, il est peut-être même le cadre le plus régulièrement critiqué. Son penalty concédé contre l'Algérie au Mondial est encore dans la tête de nombreux supporters. Dans ce match que toute la Belgique attendait depuis douze ans et alors que la pression était maximale sur l'équipe de Marc Wilmots, il avait dû compter sur Fellaini et Mertens, sortis du banc, pour faire oublier sa bévue.



