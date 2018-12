L’espace de quelques heures, le stade Edmond Machtens était the place to be lundi. C’est dans la salle Raymond Goethals du stade qu’était, fort logiquement, décerné le trophée Raymond Goethals, 8e du nom.

L’histoire retiendra que c’est dans ces salons VIP que Luc Devroe, l’ex-patron sportif du RSCA, et Herman Van Holsbeeck, l’ex-ex-patron sportif du RSCA, se sont serré, brièvement mais assez chaleureusement, la main, sous les yeux d’un Roger Vanden Stock amusé.

(...)