Football100% Web Arbitre, bientôt une reconversion possible pour les footballeurs pros en Belgique Christophe Franken

La Pro League réfléchit à mettre en place une formation spécifique pour encourager les footballeurs pros à se tourner vers l'arbitrage après leur carrière. Une formation qui cartonne déjà en France.



Ce jeudi soir, Anderlecht et le Dinamo Zagreb seront arbitrés par Vladislav Bezborodov, un Russe de 45 ans. Oui, et alors? Cet arbitre présente la particularité d'avoir eu une première carrière de footballeur professionnel. Entre 1991 et 2002, il a notamment joué pour le Zenit Saint-Pétersbourg et le Dinamo Minsk, en Biélorussie. Et une fois les crampons raccrochés, il a sorti son sifflet. Avec succès puisqu'il est désigné pour des matches internationaux sans interruption depuis 2010.



(....)