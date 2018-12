© Belga

Football Adversaires des Diables à l'Euro 2020: les Tsars du Mondial ont du mal Jonathan Lange

Les Diables vont revoir la Russie, ce qui fera remonter à la surface le souvenir d’une douce campagne pour eux comme pour la Sbornaya qui avait plus que réussi son tournoi et qui n’a plus grand-chose à voir avec cette formation qui se cherchait lors de leur dernier affrontement à Sotchi le 28 mars 2017 (3-3). Très bons lors de la Coupe du monde, Golovine et Cheryshev sont depuis en difficultés... (...)