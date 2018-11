Le club liégeois, premier club champion de Belgique, connut trois glorieuses époques : celles de ses cinq titres, au sortir du 19e siècle lors de la création de la compétition belge (1896, 1898, 1899) et après la Deuxième guerre mondial (1952 et 1953) avec une demi-finale européenne en Coupe des Villes de Foire 1964, et, enfin, les années 80, lorsque l'homme d'affaires André Marchandise succéda à Jules Georges, période ponctuée d'une victoire en Coupe de Belgique 1990 (buts de Luc Ernès et Nebosja Malbasa contre le Germinal Ekeren) et de beaux parcours en Coupes d'Europe (deux quarts de finale, en 1990 contre le Werder Brême et en 1991 contre la Juventus).

Durant ces eighties, le club liégeois emmené par Robert Waseige ne parvint pas à accrocher un sixième titre de champion. Mais il se hissa à deux reprises sur le podium de notre élite, en en 1985 et 1989. En 1988, il termina 5e seulement, mais en ordre utile pour disputer la Coupe de l'Uefa la saison suivante, et forger le plus grand exploit européen de son histoire en éliminant, le 9 novembre 1988, le grand Benfica Lisbonne, en seizièmes de finale...

