Les buts ont remplacé les obus: comment le football a profité de la Première Guerre mondiale pour se populariser auprès des Belges...

11 novembre 1918. Il y a 100 ans. Un siècle. Une éternité... Les Alliés et l'Empire allemand signent l'armistice dans un wagon ferroviaire près de la ville française de Compiègne, mettant fin à la Grande Guerre. Mis entre parenthèses durant les quatre années du conflit, le football va reprendre ses droits. La Division d'Honneur belge reprendra à l'automne 1919, et, comme si la guerre n'avait rien changé, un duel entre l'Union et le Daring rythmera la première compétition, même si c'est le FC Brugeois qui coiffa au final les deux clubs bruxellois.

Quelques mois plus tôt, nos internationaux avaient déjà repris le chemin des terrains: le 9 mars 1919, la Belgique partageait avec la France (2-2), à Bruxelles.

Le football n'était alors par encore le sport-roi, mais il allait bien vite le devenir. En partie grâce à cette Première Guerre mondiale, qui popularisa le ballon rond auprès du peuple belge...

(...)