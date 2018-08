Le champion du monde peine à retrouver son meilleur niveau après sa chute du Tour de France.

27 juillet 2018. Peter Sagan est en grosse difficulté entre Lourdes et Laruns. Le Slovaque se ressent de sa chute survenue deux jours plus tôt dans la descente du Val-Louron. "L'étape tout entière a été difficile pour moi. Ma pire journée depuis dix ans sur un vélo ! Je pense que vous avez pu voir à la télé à quel point j'ai souffert. Si j'avais été sur une classique, j'aurais abandonné. Et je pense que ça aurait été différent si je n'avais pas eu le maillot vert sur les épaules", explique alors le champion du monde, après être parvenu à terminer la 19e étape dans les délais.

(...)