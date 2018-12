CyclismeAnalyse Vélo de Cristal: l’heure de gloire de Campenaerts Eric De Falleur

Le double champion d’Europe et de Belgique du chrono est le Vélo de Cristal 2018.



Il y a longtemps que la désignation du Vélo de Cristal, qui couronne le meilleur coureur belge, n’avait été aussi incertaine. Son vainqueur 2018 n’est pas le coureur dont on citait le plus souvent le nom, mais Victor Campenaerts, champion d’Europe du chrono pour la deuxième année de suite, également double champion national de la spécialité, et qui est aussi devenu le premier coureur belge à décrocher une médaille (de bronze) lors d’un championnat du monde de contre-la-montre.



(...)