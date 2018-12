Dixième. Le cyclo-cross de Namur va déjà fêter, ce dimanche, sa dixième édition. D’un projet un peu fou, à l’époque, avec la création de cette épreuve en Wallonie (qui venait enrichir l’offre en terres francophones, avec celle qui avait lieu à Dottignies), l’épreuve de la Citadelle est devenue en très peu de temps un véritable classique du calendrier international. L’épreuve wallonne a intégré la prestigieuse Coupe du monde. Et elle motive chaque année de plus en plus de cyclo-crossmen ou cyclo-crosswomen.

"Je suis fier de l’avoir gagnée" , nous raconte d’ailleurs Sven Nys. Tandis que son coureur, Toon Aerts,