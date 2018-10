C’est avec un hurlement de bonheur qu’Alejandro Valverde a franchi la ligne d’arrivée du Mondial avant de tomber dans les bras de son soigneur puis, durant les minutes qui suivirent sa victoire libératrice, de ses équipiers, de tout le personnel de l’équipe nationale et, bien sûr, de sa famille. Son épouse et ses deux plus jeunes enfants, coiffés d’une casquette de l’Espagne et vêtus d’un petit maillot arc-en-ciel, étaient à Innsbruck. "Ma fille Natalia fête son 4e anniversaire aujourd’hui, elle ne l’oubliera pas" , souriait le nouveau champion. "Moi-même, je n’y crois pas, cela faisait tellement longtemps que je courais après ce titre et, enfin, je finis par le décrocher."

Pour le Murcian, qui avait échoué tant de fois, il s’agit tout à la fois d’une délivrance, à plus de 38 ans, et du couronnement d’une carrière loin d’être finie.

"C’est la victoire que j’attendais", disait-il. "Maintenant que je sais que je ne gagnerai pas le Tour de France, c’était mon plus grand rêve, le voici concrétisé. J’avais déjà été très ému par le passé, en plusieurs occasions, mais cette fois c’est le summum. Enfin, je suis champion après six médailles. Je suis super content, vraiment très fier. J’avais connu le bonheur de voir un équipier champion (NdlR : Astarloa en 2003, Freire en 2004), maintenant, c’est mon tour. "

Le nouveau porteur du maillot arc-en-ciel, félicité sur le podium par son prédécesseur Peter Sagan, éliminé dès avant le début de la finale ("Peter m’a dit qu’il était heureux pour moi, mais que, l’an prochain, il essayerait de reprendre le maillot" , souriait Valverde), sait combien il doit à son équipe. Toute la sélection espagnole a travaillé unie autour un seul homme.

"Nous avons été réunis dans un camp d’entraînement en Sierra Nevada ", expliqua Valverde. "On a bien travaillé et, aujourd’hui, mes équipiers m’ont superbement aidé. Je veux tous les remercier. Dans la finale, c’était à moi de conclure et d’assumer mes responsabilités."

