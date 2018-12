C’est en incontestable n°1 mondial qu’Alejandro Valverde s’apprête à entamer sa 19e saison chez les professionnels. Au classement UCI, l’Espagnol possède 4 168 points, soit plus de mille que son suivant, Simon Yates, qui en a comptabilisé 3 160.

Valverde fêtera son 39e anniversaire le 25 avril prochain, au lendemain de la Flèche wallonne. À l’entame de la saison, seuls quatre coureurs du WorldTour sont plus âgés que lui, Mathew Hayman (lequel arrêtera fin janvier après le Tour Down Under), Roy Curvers, Lars Bak et Markel Irizar. Tous d’excellents coureurs et de solides équipiers, mais qui ne jouent absolument pas dans la même catégorie que le champion du monde.



(...)