On prend les mêmes et on recommence ! Le final du Tour de Lombardie avait, samedi après midi, un petit air de déjà vu. Comme il y a douze mois, Thibaut Pinot et Vincenzo Nibali se sont disputé la victoire sur le dernier monument de la saison en amoureux d’un rendez-vous où la tête est au moins aussi importante que les jambes. Si, en 2017, le Requin de Messine avait distancé le Français sur les pentes du Civiglio avant que celui-ci ne plie un peu plus encore (5e), on a, cette année, inversé les rôles… au même endroit.

