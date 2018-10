Personne n’incarne mieux le maillot jaune qu’Eddy Merckx, lui qui l’a porté plus de cinq Tours, finalement, sur les sept qu’il a disputés.

"Le maillot jaune ? C’est un rêve d’enfant qui se réalise quand vous le portez car c’est le plus important en cyclisme. Quand on est gamin, on joue au Tour pendant les vacances et on rêve du maillot jaune. C’était mon cas", a redit le Bruxellois, personnage central de cette présentation du 106e Tour, qui partira, on le sait depuis plus d’un an, de notre Capitale.