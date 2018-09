Bienvenue sur Les Sports +, le nouveau site 100% sports de la DH. Vous pourrez y consulter l'intégralité de nos articles sports et le meilleur de l'expertise DH. Le mode d'emploi? C'est ici.





Depuis 2013, Paris-Bruxelles, la classique des Deux capitales disputée pour la première fois en 1893, il y a 125 ans exactement, est devenue la Brussels Cycling Classic. L’épreuve Hors catégorie délivre ce samedi, pour sa 98e édition et compte tenu de la concurrence, un plateau intéressant. Avec huit équipes WorldTour et pas mal de vedettes présentes au Cinquantenaire, d’où part la course (11 h 30). Comme le dernier vainqueur Arnaud Démare ou Alexandre Kristoff.

(...)