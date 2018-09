Le talentueux Mads Pedersen a gagné, mais le Belge est prêt pour le Mondial

Les conditions météorologiques difficiles de ce week-end ont rendu la course wallonne hors catégorie à la fois plus difficile et spectaculaire. Elle a finalement couronné le jeune Danois Mads Pedersen, révélé au printemps par le Tour des Flandres (2e). Il s’est imposé à Tournai, après un numéro athlétique et tactique dans la finale et l’aide efficace de son équipier de Trek Segafredo Jasper Stuyven.

(...)