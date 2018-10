Les deux Limbourgeois, 3e et 5e, ont coloré la finale et démontré qu’ils peuvent nourrir les plus hautes ambitions en Lombardie

Si la Belgique pointe à la 2e position du palmarès par nations du Tour de Lombardie avec ses douze succès, derrière les 69 victoires italiennes, nos coureurs n’étaient plus montés sur le podium du monument italien depuis 2010 et la seconde victoire de Philippe Gilbert.

Soleils de la classique d’automne, Dylan Teuns, superbe troisième, et Tim Wellens, cinquième, sont venus mettre fin à une trop longue éclipse de trois éditions sans Belges dans le Top 10. Des accessits pleins de promesses au regard de l’âge de ces deux talents.

(...)