Serge Pauwels est un vrai spécialiste des grands tours. Le futur coureur de CCC évoque leur évolution et ses préférences.

"Quand j’ai commencé ma carrière (NdlR : en 2006), on disait que la Vuelta était le grand tour le plus facile, dit l’Anversois. C’était plus relax, les étapes étaient moins longues, on était en fin de saison… Depuis lors, ça a pas mal changé. Au Tour de France, il y a des étapes de plat qui sont vraiment tranquilles et au Giro aussi, je trouve que les premiers jours sont plus calmes."

Entre un tracé sur papier et la réalité, il y a de la marge.

