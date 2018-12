Cyclisme Sans Sky dans le peloton, il n'y a pas que le Tour qui s'annonce plus ouvert! Nicolas Christiaens

Le retrait du sponsor risque d'être bien accueilli par les fans de la petite reine qui se lassaient de la domination de l'équipe britannique. La plus haute marche du podium sur le Tour… et de bien d'autres courses pourrait à nouveau faire l'objet d'un certain suspense.



C'est officiel: Sky ne renouvellera pas son sponsoring dans le cyclisme et Dave Brailsford doit trouver un autre sponsor… avec de fortes chances de revoir son budget nettement à la baisse. Bien sûr, il est trop tôt pour l'affirmer mais cela pourrait entraîner un certain exode des leaders de la formation britannique et un nivellement des forces en présence parmi les meilleures équipes du peloton.



(...)