Sa silhouette svelte et ses joues creusées pourraient être celles d’un sportif de haut niveau. S’il a autrefois tapé la petite balle jaune aux côtés des frères Rochus et de Justine Henin au centre AFT, c’est pourtant une toute autre carrière qu’a finalement épousée Ronald Gobert. "J’ai joué au tennis à un bon niveau pendant plus de dix ans, mais j’avais un côté un peu trop impulsif que pour aller plus haut." (rires)

À 38 ans, cet homme d’affaires averti est à la tête d’une société brassant un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros et nominée au titre d’Entreprise belge de l’année. Président du club de basket de Mons-Hainaut, sponsor de l’équipe Wanty-Groupe Gobert et partenaire du Sporting de Charleroi, il est aussi un acteur fort du sport wallon. Rencontre.

Ronald, le Groupe Gobert est présent en qualité de sponsor dans le cyclisme, le basket-ball et le football. Cette diversification tient-elle d’un choix stratégique ou passionnel ?

"Des deux, et c’est une grande chance ! Notre stratégie de communication d’entreprise est fortement axée sur le sport car les valeurs que celui-ci véhicule collent parfaitement à notre société. Je veux parler de l’esprit d’équipe, de la solidarité ou de la notion d’effort et de dépassement de soi, entre autres choses. Nous sommes actifs dans le sport depuis très longtemps déjà puisque la première présence du Groupe Gobert sur un maillot remonte à plus de quarante ans… sur la vareuse d’un club de balle pelote de la région. (sourire) Cette diversification nous permet par ailleurs de toucher des publics plus variés. Les fans de foot ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux du vélo ou du basket. Et puis, il s’agit aussi d’une passion qui m’habite depuis que je suis enfant ! Je joins donc l’utile à l’agréable…" (rires)

(...)