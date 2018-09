En observant le ciel d’Isbergues préparer sa première tempête automnale, il était facile de se demander ce qu’un champion de la trempe de Philippe Gilbert venait faire là.

Après deux mois d’absence, et donc de sacrifices pour revenir au plus haut niveau, le champion du monde 2012 aurait pu préférer d’autres contrées moins hostiles pour reprendre le fil de sa carrière. Personne ne lui en aurait voulu. Tout comme aucun spectateur frigorifié n’aurait osé émettre un reproche à Philippe Gilbert s’il avait bâché avant la fin de la course, comme la plupart des autres participants du 72e Grand Prix d’Isbergues.

(...)