Un communiqué officiel de l'équipe Quick Step confirme le retour aux affaires du champion du monde 2012 après sa terrible chute au Tour de France.



La nouvelle du retour à la compétition du Remoucastrien a été confirmée vers 15 heures, ce jeudi, par un communiqué dans lequel Gilbert s'exprime: "Certains m'ont dit que ma saison était terminée, que je devais me concentrer sur 2019. Je ne voulais pas l'entendre et pour leur donner tort, j'ai travaillé jour et nuit. Au sens propre puisque je me suis parfois réveillé pendant la nuit pour faire des exercices. Je ne suis resté que deux jours à l'hôpital avant de m'équiper à la maison pour y faire ma rééducation moi-même, dans un environnement plus relaxant, avec ma propre équipe autour de moi. A partir de là, rester optimiste était la seule clé. Les premières sorties à vélo étaient douloureuses et se faisaient à du 20km/h de moyenne mais depuis la semaine dernière, je ne souffre plus du tout. Je suis donc heureux d'annoncer mon retour à la compétition au Grand Prix d'Isbergues, que j'avais couru il y a quinze ans, comme néo-pro. Je ne peux pas décrire à quel point je suis heureux de pouvoir reprendre la compétition dès cette année".





Lefevere: "C'est bien plus tôt que prévu"



(...)