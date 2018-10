Voilà, c’est fait. Après plusieurs mois de recherches, Patrick Lefevere a trouvé un nouveau sponsor pour sa prestigieuse équipe. Et il n’a pas dû aller chercher bien loin géographiquement pour y parvenir. "Parfois, tu fais le tour du monde pour chercher un sponsor, en vain. Et puis, par hasard ou pas, un sponsor dont le siège social se situe à six kilomètres de ta porte se présente. Finalement, l’opération s’est faite en un mois", a détaillé le manager belge.

(...)