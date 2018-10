André Greipel disputera, dimanche sur Paris-Tours, sa toute dernière course sous le maillot de la formation Lotto-Soudal. Retour sur les moments forts des huit années de l'Allemand au sein de l'équipe belge

La largeur de ses épaules de déménageurs et la circonférence de ses cuisses, proche de celle d'un chêne centenaire, renvoient au premier regard l'image d'un roc au regard froid. Une carcasse de colosse derrière laquelle se cache pourtant celui que tous ses équipiers dépeignent comme "un gars en or". Débarqué au sein de la formation Lotto en 2011, André Greipel aura réussi à y faire la totale unanimité par une gentillesse et une droiture qu'il mâtine de pudeur. Dimanche soir, derrière la ligne d'arrivée de Paris-Tours tracée sur l'Avenue de Grammont, les larmes risquent de mouiller les joues du Gorille pour sa dernière course sous le maillot rouge.

sourit celui qui évoluera chez Fortuneo lors des deux prochaines saisons.

Retour sur les moments forts de ces huit ans de carrière.

(...)