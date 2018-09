L'horizon est si lointain qu'on peine à discerner le bleu éclatant du ciel autrichien des couleurs d'un arc-en-ciel devenu trop pâle. Championne du monde sur route chez les Elites pour la dernière fois en 1997 à San Sebastian avec Laurent Brochard et sa mythique coupe mulet, la France se cherche, depuis, un successeur. Une attente de 21 ans qui apparaît un peu plus abyssale encore lorsque l'on souligne que, durant un peu plus de deux décennies, seules deux médailles de bronze (Robin en 1999 et Geslin en 2005) sont venues garnir les poches de nos voisins.