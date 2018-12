Il l’a dit et répété ces dernières années, Maxime Monfort veut retourner au Tour de France avant la fin de sa carrière. Une envie qui est à nouveau très prononcée à l’aube de la nouvelle saison. "Oui, je veux y retourner, et tout le monde le sait dans l’équipe", explique-t-il sous le soleil de Majorque, où Lotto-Soudal effectue son premier stage d’entraînement hivernal. "Ma non-sélection pour le Tour de France 2018 a aidé à ce que je crève l’abcès au sein de l’équipe et que j’en discute avec tout le staff. La situation est plus claire aujourd’hui. Pour 2019, contrairement à la saison dernière, j’ai reçu un programme qui va me permettre de prouver que j’ai encore ma place au Tour. Je sais ce que je dois faire pour y aller. Et ça, c’est une situation nouvelle. Je suis donc très content. Dans le pire des cas, je n’irai pas au Tour en juillet. Mais au moins, je saurai pourquoi. Ce qui sera plus facile à accepter."

Ce programme , ce sera le Challenge de Majorque et l’Étoile de Bessèges. "Comme mise en jambes, avant le Tour d’Abou Dabi, avec et pour Caleb Ewan , décrit encore Maxime Monfort. Ensuite, je ferai Paris-Nice, le Tour du Pays basque, les quatre classiques ardennaises dès la Flèche brabançonne. Peut-être le Tour de Romandie. Avant de mettre le cap vers le Critérium du Dauphiné."

(...)