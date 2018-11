La vie peut réserver des surprises. Et prendre des directions insoupçonnées. La Liégeoise Marie Dessart n’aurait par exemple jamais imaginé devenir cycliste dans une équipe professionnelle. Elle vient pourtant de signer un contrat chez Lotto-Soudal Ladies, à l’âge de… 37 ans.

À bientôt 38 ans, elle fera donc ses débuts dans la structure pro la saison prochaine. "Je ne m’y attendais pas du tout, ce n’était pas à mon programme, je me disais que c’était fini pour moi, que j’étais trop vieille", rigole cette prof d’éducation physique. "Je faisais juste du sport pour mon plaisir, avec des potes, mais de manière intensive."

Et même très intensive . Marie Dessart a toujours été une compétitrice. Ancienne gymnaste chez les jeunes, elle s’est ensuite tournée vers les sports extrêmes. "Je me suis mise au triathlon à 30 ans, et l’année, d’après, je faisais un Ironman", explique-t-elle. "J’ai fait deux triathlons complets, ceux de Nice et d’Embrun, qui ne sont pas les plus faciles, j’ai participé aussi au championnat du monde XTerra."