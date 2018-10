Leader du classement mondial à 38 ans, Alejandro Valverde avance son amour du métier comme la clé de ses performances.



Lorsque ses yeux se sont mouillés sous les rayons du soleil automnal d’Innsbruck, un arc-en-ciel a dû s’imprimer sur la rétine d’Alejandro Valverde, comme pour que le Murcian mesure que l’instant ne relevait plus de ce lointain rêve, né il y a quinze ans. Médaillé d’argent à Hamilton en 2003, où il avait offert un doublé à l’Espagne en terminant sur les talons d’Igor Astarloa mais devant un certain Peter Van Petegem, celui qui portait alors les couleurs de la Kelme avait pris rendez-vous dès son premier Mondial pro avec une course qui lui semblait, un jour ou l’autre, promise.

(...)